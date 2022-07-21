مدير الـ"سي آي إيه": مفاوضاتي مع الروس شيّبت شعري

أشار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، إلى أن صور الرئيس فلاديمير بوتين في إيران، ذكّرته بأن المفاوضات مع الروس والإيرانيين على مر السنين هي التي "شيّبت شعره".

وقال بيرنز في كلمة خلال منتدى "آسبن" الأمني: "لا أشعر بالحنين عندما أنظر إلى صور الرئيس بوتين، والمرشد الأعلى الإيراني، بل أتذكر أن معظم شعري شاب من المفاوضات مع الروس والإيرانيين على مر السنين".

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ومن جهة أخرى، أعرب عن ثقته بأن السلطات الروسية تهدف إلى استعادة مناطق نفوذها في الدول المجاورة وموقعها قوة عظمى، وتعتقد أن هذا غير ممكن دون السيطرة على أوكرانيا.







المصدر: "نوفوستي"