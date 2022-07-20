ملك الأردن: نتواصل مع الجانبين الروسي والسوري حول المخاطر الأمنية على حدودنا

أكد الملك الأردني الملك عبد الله الثاني أن عمان تتواصل مع روسيا وسوريا حول المخاطر الأمنية على الحدود الشمالية للمملكة.

وفي تصريح خلال لقائه شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في البادية الشمالية، قال: "نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية بالمرصاد لأي تهديد قد يحيط بالوطن".

وأضاف: "التعليمات واضحة بهذا الشأن وخط أحمر لا يمكن التهاون فيها".

وتابع: "هناك تواصل مع الجانبين السوري والروسي بشأن المخاطر الأمنية على الحدود".

المصدر: "بترا"