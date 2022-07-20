بوتين يكشف سبب سعال بدأ من طهران

اعتذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته اليوم في منتدى "أفكار قوية لوقت جديد" في موسكو، عن السعال الذي عزاه إلى "كثرة نشاط" مكيفات الهواء خلال زيارته الأخيرة إلى طهران.

وقال بوتين بعد عدة كحات في بداية إجابته عن سؤال أحد المشاركين: "أمس كان الجو حارا جدا في طهران مع حرارة تبلغ 38 درجة. وكان مكيف هوائي يعمل بقوة هناك. لذلك أعتذر".

زار بوتين الثلاثاء العاصمة الإيرانية، حيث أجرى عدة جولات من المفاوضات الثنائية، كما شارك في قمة الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا لتسوية الأزمة السورية (روسيا وتركيا وإيران).

ولفت مراقبون إلى أن بوتين كان يسعل بشكل طفيف حتى في المؤتمر الصحفي الختامي في طهران أمس.

المصدر: RT