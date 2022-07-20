شويغو يتفقد مجموعة قوات "الغرب" المشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا

تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو،مجموعة قوات "الغرب" المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، وأعطى تعليماته بزيادة كفاءة تدمير المسيرات فوق المناطق الحدودية الروسية.

واستمع شويغو في مركز قيادة العمليات إلى تقرير من قائد مجموعة قوات "الغرب" الفريق أندريه سيتشيفي، حول الوضع الراهن والمستجدات والمهمات القتالية التي تقوم بها قواته. ونتيجة للتقارير المقدمة لوزير الدفاع، أمر بزيادة كفاءة تدمير المسيرات الأوكرانية فوق المناطق الحدودية مع روسيا، فضلا عن القمع الصارم لقصف القوميين الأوكرانيين المتطرفين للمناطق السكنية والقرى المحررة، استنادا إلى تلقي معدات الإشارة الجديدة الخاصة بمواجهة بطاريات مدفعية العدو.

عشية تلك الزيارة قام وزير الدفاع الروسي كذلك بتفقد قطاع قوات "الجنوب" بقيادة الجنرال سيرغي سوروفكين، وقطاع المركز بقيادة الفريق، ألكسندر لابين، وكذلك القطاع "الشرق" الذي يقوده الفريق، رستم مرادوف.

المصدر: RT

المصدر: وزارة الدفاع الروسية