مكتب زيلينسكي: كييف تسعى لفرض عقوبات على ذوي العسكريين الروس وتحث الغرب على ذلك

أشار أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إلى أن كييف تعمل على فرض عقوبات على ذوي العسكريين الروس، داعيا الدول الغربية إلى فرض مثل هذه العقوبات.

وقال يرماك في تصريح لراديو نيفادا الأوكراني:"أريد أن يكون كل جندي تطأ أقدامه أرضنا اليوم وأقاربه وأطفاله وعائلته على قائمة العقوبات".

وأضاف: "لا يزال الأمر صعبا من الناحية القانونية لكننا نعمل عليه".

وتابع أنه إذا شارك أي عسكري في العملية العسكرية الروسية الخاصة فلا ينبغي السماح لأبنائه بالدراسة في الدول الغربية.

ولفت إلى أن أوكرانيا ستكون قادرة في المستقبل على تطبيق مثل هذه العقوبات.







المصدر: "تاس"