باريس: العقوبات الأوروبية الجديدة طالت 55 شخصية روسية

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد موسكو، شملت 55 شخصية روسية.

وقالت كولونا في كلمة خلال اجتماع لجنة الشؤون الدولية بمجلس الشيوخ الفرنسي: "بالأمس (في بروكسل) عززنا العقوبات ضد روسيا، وفرضنا حظرا على استيراد الذهب منها ... كما عززنا العقوبات الفردية بقيود إضافية ضد عدد من الأشخاص".

وأضافت أن هذه العقوبات سيتأثر بها 55 روسيا.

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في 15 يوليو، اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة من الإجراءات لتعزيز فعالية العقوبات الأوروبية ضد روسيا ضمت حظر استيراد الذهب الروسي وزيادة الرقابة على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا وزيادة السيطرة على تجميد الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.

المصدر: "نوفوستي"