برلمانية ألمانية: تسليم كييف أسلحة ثقيلة يزيد مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة

أشارت البرلمانية الألمانية، سيفيم داغديلين، إلى أن إمداد كييف بأسلحة أشد فتكا من تلك التي تسلمتها، يزيد من مخاطر تصاعد الأزمة الأوكرانية، وتحولها لحرب عالمية ثالثة.

وفي تصريح لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية قالت داغيلين إن "ثلثي الألمان قلقون حيال هذا الأمر".

وأضافت أن "الغرب بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا يعلق آماله على حرب بالوكالة وحرب استنزاف".

وتابعت: "الهدف هو إضعاف روسيا على المدى الطويل، ولتحقيق ذلك فإن الغرب مستعد لقبول عشرات الآلاف من القتلى والمعاناة اللامحدودة، فضلا عن تدمير أوكرانيا".

ولفتت إلى أن "إمداد الجيش الأوكراني بأسلحة أثقل من التي تم تقديمها له بالإضافة إلى تدريب الجيش الأوكراني، يزيد من مخاطر تصاعد الأزمة الأوكرانية وتحولها إلى حرب عالمية ثالثة".

واعتبرت أن "الناتو حاليا ليس تحالفا دفاعيا، إنما هو أكبر آلة قتالية في العالم".

وتابعت: "لن يكون هناك سلام في أوروبا بدون روسيا أو ضدها، هذا ما يجب أن نتعلمه من الأزمة الحالية".

وأردفت قولها: "يجب أن يكون لدينا هيكل أمني يأخذ في الحسبان مصالح بعضنا البعض".

المصدر: RT