بلينكن: روسيا والصين تتحديان النظام العالمي

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن روسيا "تتحدى النظام العالمي" من خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والصين كذلك عبر محاولتها إضفاء بعض الاختلافات على النظام القائم.

وقال بلينكن في تصريح لقناة PBS التايلاندية إن "النظام العالمي يتعرض للتحدي، فروسيا تتحداه بعدوانها على أوكرانيا... وإذا سمح لروسيا أن تفعل ما تفعله فهذا يعني أننا سنعود إلى عالم حيث يمكن للدول الكبرى تخويف الدول الصغيرة، وهذا عكس النظام القائم على القواعد".

وأضاف أن "الصين تتحدى النظام العالمي أيضا مع تزايد عدوانها في المنطقة والقمع المتنامي في الداخل... وأعتقد أن الصين تريد نظاما دوليا ولكن مع بعض التعديلات، في حين أن النظام الذي حاولنا الدفاع عنه والمحافظة عليه هو في الأساس ليبرالي في قيمه".

وتابع: "ربما تهدف الصين إلى نظام غير ليبرالي إلى هذه الدرجة ويعكس مجموعة مختلفة من القيم".

المصدر: "سبوتنيك"