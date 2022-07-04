عرض مروحية مسيرة روسية في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي

قدم وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إلى رئيس مجلس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، مروحية مسيرة روسية، خلال مشاركتهما في فعاليات معرض "إينوبروم" الصناعي في يكاترينبورغ.

واستعرض رئيس الوزراء الروسي ونظيره من كازاخستان، أليخان سمايلوف، أجنحة وزارة الصناعة والتجارة ومركز التصدير الروسي، حيث تم إعلام ميشوستين بآخر تطورات الشركات الروسية في مختلف المجالات.

وتتيح مروحية "كوادكوبتر جيميني"، التي تنتجها مجموعة شركات "جيوسكان" الروسية، والمزودة بكاميرات متعددة الأطياف وجهاز استقبال مدمج، معروضا في العرض الأول، إجراء التصوير الجوي تلقائيا دون إعداد جيوديسي للتضاريس.

ويمكن للمروحية التي تزن 1,9 كغ فقط أن تظل في حالة طيران لمدة تصل إلى 40 دقيقة، وسرعتها القصوى 15 مترا في الثانية.

وباستطاعة المروحية العمل في درجات حرارة من -15 إلى +40 درجة مئوية. ليس لها نظائر في روسيا، ويتم تصديرها إلى بلدان رابطة الدول المستقلة. ويتم تطويرها وإنتاجها بنسبة 100% في روسيا الاتحادية.

وقال ميشوستين خلال كلمة ألقاها في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم 2022": "لدينا العديد من الأصدقاء في العالم. نحن نقدر ونحترم الجميع. وحقيقة أننا اجتمعنا معا على هذه المنصة تؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن عزل روسيا. نحن مرتبطون ارتباطا وثيقا بالعالم بأسره".

المصدر: سبوتنيك