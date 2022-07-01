مصدر: العثور على جثة أحد ضحايا تحطم طائرة An-2 في ياقوتيا
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قال مصدر في شركة Polar Airlines، إن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على جثة أحد ركاب طائرة An-2 التي تحطمت في ياقوتيا قبل فترة.
وأشار المصدر، إلى أن الطائرة المنكوبة كانت تحمل على متنها 3 أشخاص.
وأضاف المصدر: "خلال عمليات البحث، تم العثور على جثة أحد الأشخاص الثلاثة الذين كانوا في الطائرة An-2 المتحطمة".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت شركة Polar Airlines أنه تم العثور على طائرة An-2 التي اختفت عن الرادارات الأسبوع الماضي في ياقوتيا.
ونوهت الشركة، بأن فرق الإنقاذ عثرت على الطائرة عند سفح جبل في منطقة كوبياسكي اولسيه.
المصدر: نوفوستي