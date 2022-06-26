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خبير أمريكي: قرار بايدن حظر شراء الذهب من روسيا "كمن يطلق رصاصة على نفسه"

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خبير أمريكي: قرار بايدن حظر شراء الذهب من روسيا
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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وصف الخبير الاقتصادي الأمريكي بيتر شيف قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض الحظر على استيراد الذهب من روسيا كمن "يطلق النار على نفسه"، مشيرا إلى أن هذا القرار سيضر بواشنطن لا موسكو.

وقال شيف في تغريدة عبر "تويتر" إن  بايدن "سيطلق النار على نفسه" بفرض حظر على الذهب الروسي.

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وأضاف: "مرة أخرى ستكون هناك عواقب عكسية.. بايدن سيضرب الأمريكيين وليس (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لأنهم سيدفعون ثمنا أكبر لقاء الذهب".

وأشار إلى أن بايدن قدم لروسيا خدمة كبيرة في قراره هذا.

المصدر: RT

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