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مراسل RT: مقتل عدد من المرتزقة الأجانب في زولوتويه وغورسكويه

أخبار روسيا

مراسل RT: مقتل عدد من المرتزقة الأجانب في زولوتويه وغورسكويه
RT
مراسل RT: مقتل عدد من المرتزقة الأجانب في زولوتويه وغورسكويه
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أكد العسكريون الروس المشاركون في عمليات تطهير بمنطقتي زولوتويه وغورسكويه مقتل عدد من المرتزقة الأجانب هناك، حسبما نقل مراسل RT هناك.

كما أكد العسكريون الروس العثور على كميات كبيرة من الأسلحة الغربية في زولوتويه وغورسكويه.

وذكر مراسلنا أن دفاعات القوات الأوكرانية تهاوت بشكل سريع وخلال أيام قليلة في منطقتي زولوتويه وغورسكويه تحت وطأة الضربات الروسية.

كما تم القضاء على قسم من القوات الأوكرانية فيما انسحب الآخر إلى محور ليسيتشانسك - سيفيرودونيتسك، وهو آخر جيب لها في جمهورية لوغانسك.

المصدر: RT

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