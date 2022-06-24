بالتزامن مع احتفالات "الأشرعة القرمزية".. بوتين يهنئ خريجي المدارس الروسية بنجاحهم

مع انطلاق احتفال "الأشرعة القرمزية" الذي يحتفي بتخرج عشرات آلاف طلاب المدارس، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخريجين على نجاحهم، متمنيا لهم السعادة والازدهار والتوفيق.

وقال بوتين: "في جميع المناطق: في كل المدن الكبيرة والبلدات الصغيرة، يقول الخريجون وداعا للمدرسة، ويعبرون عن خالص الشكر لمعلميهم. أهنئكم من أعماق قلبي، أهنئ معلميكم وأولياء أموركم وجميع أحبائكم على هذا الحدث الرائع".

ونصح الرئيس الروسي الخريجين بأن يضعوا دائما أعلى المعايير لأنفسهم، وألا يستسلموا أبدا، وألا ييأسوا أبدا إذا لم ينجحوا في شيء ما على الفور. وشدد بوتين: "وبعد ذلك ستحققون بالتأكيد النجاح - شخصيا وإبداعيا ومهنيا، وستصبح أحلامك بالتأكيد حقيقة". كما تمنى الرئيس للخريجين السعادة والازدهار والتوفيق في كل شيء.

وتحتفل مدينة سان بطرسبورغ والمدن الروسية الأخرى كل عام بتخرج عشرات الآلاف من طلاب المدارس بفعاليات تحمل اسم "الأشرعة القرمزية"، والتي تتوج بمرور سفينة ذات أشرعة بألوان حمراء زاهية، تعبر نهر نيفا بالتزامن مع إطلاق الألعاب النارية في السماء.

المصدر: RT