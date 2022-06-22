نائب رئيس الوزراء الروسي: مصنع "آزوفستال" للصلب يجب أن يستأنف عمله

قال نائب رئيس الوزراء الروسي مراد حسنولين، إن مصنع "آزوفستال" للصلب في ماريوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية، يجب أن يستأنف عمله في المستقبل.

وقال حسنولين عبر قناة "روسيا 24": "بالنسبة لنا، السؤال المهم هو ماذا (سنفعل) مع "آزوفستال". لكننا نميل إلى الاعتقاد بأنه لا يجب أن يتوقف، حيث كان يعمل به 12 ألف موظف".

وحاصرت القوات الروسية ووحدات جمهورية دونيتسك الشعبية ماريوبول في 7 مارس، وحررت المدينة بأكملها بحلول 21 أبريل.

وحوصر المصنع أكثر من 2000 عسكري أوكراني من قوات كييف ومسلحي كتيبة "آزوف" النازية.

وفي منتصف مايو، بدأوا في الاستسلام، وفي 20 مايو أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير ماريوبول الكامل، بما فيها المصنع آخر معقل لقوات كييف في مدينة ماريوبول الساحلة الاستراتيجية.

المصدر: نوفوستي