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واشنطن تعلن تأييدها "حصار" ليتوانيا مقاطعة كالينينغراد الروسية

أخبار روسيا

واشنطن تعلن تأييدها
Gettyimages.ru
علم الولايات المتحدة
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن واشنطن تؤيد الإجراءات التي اتخذتها ليتوانيا لمنع عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية وحصارها.

وقال برايس في مؤتمر صحفي دوري: "نرحب بالإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة التي تم اتخاذها ضد روسيا".

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وشدد على أن "الولايات المتحدة تدعم تلك الدول التي تنضم إلى العقوبات المناهضة لروسيا، ولا سيما ليتوانيا".

وأكد أن "واشنطن تأخذ كل التهديدات ضد فيلنيوس على محمل الجد".

وتابع: "نحن ندافع عن حلفائنا في الناتو، ونؤيد ليتوانيا ... والتزامنا تجاه الناتو والمادة 5 بأن الهجوم على أحدهم يعني هجوما على الجميع صارم".

 

المصدر: "سبوتنيك" 

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