اكتشاف مصدر إصابة مواطنة روسية بالجمرة الخبيثة

كشف مركز رصد مسببات الجمرة الخبيثة، بمعهد إقليم ستافروبول الروسي لأبحاث مكافحة الطاعون، عن إصابة إحدى سكان الإقليم بالجمرة الخبيثة نتيجة ملامستها لحم عجل، لم يتم تطعيمه ضد العدوى.

وفي وقت سابق، قال حاكم إقليم ستافروبول، فلاديمير فلاديميروف، إن إحدى سكان المنطقة أصيب بالجمرة الخبيثة.

وجاء في بيان لهيئة حماية المستهلك الروسي، أن "الإصابة حدثت لدى إحدى سكان قرية روجديستفينسكايا بمنطقة إيزوبيلينسكي، بإقليم ستافروبول، نتيجة التلامس مع المواد الخام من أصل حيواني (اللحوم والكبد) لعجل تم ذبحه دون فحص بيطري أولي. وإضافة إلى ذلك، لم يتم تحصين الحيوان ضد الجمرة الخبيثة بالطريقة الروتينية".

والجمرة الخبيثة مرض معد خطير يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب تسمم الدم وإصابة الجلد والأمعاء والرئتين واللوزتين.

المصدر: نوفوستي