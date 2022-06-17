بيسكوف: بوتين يشارك شخصيا في التحضير لخطابه في المنتدى

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يشارك شخصيا في التحضير لخطابه في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 SPIEF.

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جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الذي قال إنه من المتوقع أن يقدم الرئيس تقييما للعمليات الاقتصادية الجارية، في خطابه المرتقب تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة، 17 يونيو، وأضاف إن بوتين شخصيا يشارك في إعداده.

وتابع بيسكوف أن الموضوع الرئيسي للخطاب سيكون بالطبع الوضع الاقتصادي الراهن، وكيف يؤثر الوضع السياسي على الاقتصاد، وكيف سيتطور الاقتصاد الروسي في مواجهة المظاهر العدائية من جانب الغرب، والتي تسببت في أزمات بمختلف قطاعات الاقتصاد العالمي. وقال: "سوف ننتظر تقييمه لما يحدث، ورؤيته للمستقبل".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الكرملين: "على الرغم من حقيقة أن حربا اقتصادية غير مسبوقة على الإطلاق بدأت ضد بلادنا، إلا أن الجميع سيستمعون بالتأكيد إلى خطاب بوتين باهتمام كبير".

المصدر: فيستي رو