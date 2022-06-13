وكالة الفضاء الأوروبية تعلن استئناف النقاش مع نظيرتها الروسية حول مهمة لاستكشاف المريخ

استأنفت وكالة الفضاء الأوروبية النقاش مع وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" حول مهمة "إكزومارس" التي تهدف لاستكشاف المريخ، فيما قد تظهر معلومات جديدة بهذا الشأن بعد 15 يونيو الحالي.

وقال المتحدث باسم الوكالة الأوروبية لوكالة "سبوتنيك": "أجرينا مناقشات (مع روس كوسموس) بشأن إكزومارس"، قد تظهر معلومات جديدة بعد اجتماع مجلس وكالة الفضاء الأوروبية يوم الأربعاء 15 يونيو".

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وفي وقت سابق، وجد المجلس الحاكم للوكالة أنه من المستحيل زيادة مستوى التعاون مع "روس كوسموس" في مهمة "إكزومارس" بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، حيث قالت وكالة الفضاء الأوروبية، إنها ستمتثل بالكامل للعقوبات المفروضة على روسيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "سبوتنيك"