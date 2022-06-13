 
مباشر

وكالة الفضاء الأوروبية تعلن استئناف النقاش مع نظيرتها الروسية حول مهمة لاستكشاف المريخ

أخبار روسيا

وكالة الفضاء الأوروبية تعلن استئناف النقاش مع نظيرتها الروسية حول مهمة لاستكشاف المريخ
Gettyimages.ru
وكالة الفضاء الأوروبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t832

استأنفت وكالة الفضاء الأوروبية النقاش مع وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" حول مهمة "إكزومارس" التي تهدف لاستكشاف المريخ، فيما قد تظهر معلومات جديدة بهذا الشأن بعد 15 يونيو الحالي.

وقال المتحدث باسم الوكالة الأوروبية لوكالة "سبوتنيك": "أجرينا مناقشات (مع روس كوسموس) بشأن إكزومارس"، قد تظهر معلومات جديدة بعد اجتماع مجلس وكالة الفضاء الأوروبية يوم الأربعاء 15 يونيو".

إقرأ المزيد
روغوزين يعلن استئناف المفاوضات بين
روغوزين يعلن استئناف المفاوضات بين "روس كوسموس" ووكالة الفضاء الأوروبية حول إطلاق مهمة "إكزومارس"

وفي وقت سابق، وجد المجلس الحاكم للوكالة أنه من المستحيل زيادة مستوى التعاون مع "روس كوسموس" في مهمة "إكزومارس" بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، حيث قالت وكالة الفضاء الأوروبية، إنها ستمتثل بالكامل للعقوبات المفروضة على روسيا من الاتحاد الأوروبي.

 

المصدر: "سبوتنيك"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا