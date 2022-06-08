سكان موسكو يختارون اسما جديدا لساحة بالقرب من السفارة الأمريكية

اختار سكان العاصمة الروسية، موسكو، اسما جديدا لساحة بالقرب من السفارة الأمريكية، وصوتت غالبيتهم لاسم "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية".

وجاء في بيان صدر عن حكومة موسكو ونشر عل موقعها الرسمي: "تم تسجيل أكبر عدد من الأصوات بنسبة 44,69%، لخيار "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أنه سيتم اختيار ساحة أو شارع آخر لتسميته باسم "جمهورية لوغانسك الشعبية".

وشارك في التصويت 278.684 شخصا، وقاموا بالتصويت بشكل إلكتروني من خلال موقع خدمة المواطنين في العاصمة "mos.ru"

في وقت سابق، اقترح نواب مجلس الدوما (مجلس النواب) الروسي إحياء ذكرى المدافعين عن دونباس في المدينة.

المصدر: سبوتنيك