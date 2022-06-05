مدير مجلس الشؤون الدولية الروسي: بايدن سيفشل بإقناع دول أمريكا اللاتينية بمناهضة روسيا

أشار رئيس مجلس الشؤون الدولية الروسي أندريه كورتونوف إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيفشل بإقناع دول أمريكا اللاتينية بالانضمام إلى سياسة البيت الأبيض المناهضة لروسيا.

وفي مقال كتبه في صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، قال كورتونوف إن "معظم دول أمريكا اللاتينية ليست بصدد جعل الصراع الروسي الأوكراني على رأس أولويات سياستها الخارجية".

وأوضح أن "معظم المشاركين في القمة التاسعة للأمريكتين ، بما في ذلك القوى الكبرى مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين، لا يريدون فرض عقوبات اقتصادية على موسكو".

وأضاف "بل على العكس من ذلك، فهم غالبا ما يرون في العقوبات الغربية ضد روسيا فرصة لملء الفراغ والحصول على موطئ قدم أقوى في الأسواق الروسية".

المصدر: "نوفوستي"