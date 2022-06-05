سيناتور روسي: لم يعد بإمكان الغرب تجاهل انتصارات القوات الروسية في أوكرانيا

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدفاعية والأمنية في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف، أن الغرب لم يعد بإمكانه تجاهل انتصارات القوات الروسية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بونداريف في تصريح على قناته عبر "تيليغرام": "انتصارات العسكريين الروس في إنجاز العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أصبحت أكثر وضوحا ليس فقط لنظام كييف، إنما للدول الغربية أيضا".

وأكد أن "إخفاء الحقيقة أصبح غير مجد، حيث أن تطهير جمهوريات دونباس من النازيين بشكل كامل يقترب من نهايته".

ولفت إلى أن القوات الروسية "تطوق قوات العدو في منطقة صغيرة، وتقطع طرق إمدادهم بالموارد اللازمة، وتحرمهم من فرصة تلقي التعزيزات أو حتى الانسحاب". ولفت إلى أن هذا التكتيك "يساهم في الحد بشكل كبير من سقوط ضحايا مدنيين وتدمير البنية التحتية السكنية والاجتماعية".

وشدد على أن التشكيلات الأوكرانية المسلحة مجبرة على الاستسلام بسبب وضعها الميؤوس منه.

وتابع: "جنودنا وضباطنا وجنرالاتنا يستخدمون أسلحة عالية الدقة تمكّن من تدمير المنشآت العسكرية وتراكم عناصر العدو على مسافات بعيدة جدا دون الإضرار بالمدنيين".

وأشاد ببطولة وشجاعة الجيش الروسي التي تؤدي إلى نجاحها في تحقيق مهمتها.

المصدر: "سبوتنيك"