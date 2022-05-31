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بن فرحان للافروف: السعودية مستعدة لبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى حل في أوكرانيا

أخبار روسيا

بن فرحان للافروف: السعودية مستعدة لبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى حل في أوكرانيا
SPA - TWITTER
وزير الخارجية السعودي فيصل بلن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف
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أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لنظيره الروسي، سيرغي لافروف، استعداد المملكة لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن بن فرحان استقبل لافروف والوفد المرافق له في ديوان وزارة الخارجية بالرياض.

أشارت إلى أن الجانيين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.

وحول الأزمة في أوكرانيا، أكد بن فرحان "على موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة".

المصدر: "واس" 

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