السفير الروسي لدى لندن: موسكو لا تنوي استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا

أكد السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين أن موسكو لا تنوي استخدام أسلحة نووية تكتيكية في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى هذه الأسلحة لا تستخدم في هذه المواقف إطلاقا.

وفي تصريح لشبكة "بي بي سي" البريطانية، قال كيلين: "وفقا للعقيدة العسكرية الروسية، فإن الأسلحة النووية التكتيكية، لا تستخدم في مثل هذه النزاعات على الإطلاق، ولا علاقة لها بالعملية" العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وأضاف أن السلطات الروسية لديها قائمة صارمة بشروط استخدام هذه الأسلحة.

المصدر: "تاس"