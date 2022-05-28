الدفاع الروسية: صاروخ "تسيركون" يصيب بنجاح هدفا بحريا في بحر بارنتس

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الفرقاطة "الأميرال غورشكوف"، خلال إطلاقها التجريبي من بحر بارنتس لصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي أصابت هدفا بحريا في البحر الأبيض.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة: "اليوم قامت الفرقاطة الرئيسية "أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" من مياه بحر بارنتس بإطلاق صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي باتجاه هدف بحري واقع في البحر الأبيض".

وأضافت أن الصاروخ أصاب بنجاح الهدف الواقع على بعد نحو ألف كيلومتر منه.

ويعد صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي أول صاروخ مجنح تفوق سرعته سرعة الصوت في العالم، قادر على القيام بالتحليق الديناميكي الهوائي المستمر، مع المناورة في طبقات كثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام وقود محركه الخاص خلال كل مسار تحليقه.

وتصل السرعة القصوى لهذا الصاروخ إلى حوالي 9 أضعاف سرعة الصوت (حوالي 2,65 كيلومتر في الثانية على ارتفاع 20 كيلومترا، أو أكثر من 10 آلاف كيلومتر في الساعة)، فيما يبلغ مدى تحليقه ألف كيلومتر.

المصدر: نوفوستي