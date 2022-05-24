تمديد مستوى التهديد الإرهابي "الأصفر" في مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا

أعلن رومان ستاروفويت حاكم مقاطعة كورسك الروسية اليوم الثلاثاء أن مستوى التهديد الإرهابي المرتفع "الأصفر" في هذه المنطقة المتاخمة لأوكرانيا، مدد حتى 8 يونيو.

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وعلى قناته في موقع التواصل "تلغرام"، كتب ستاروفويت يقول إنه "قرر مع رؤساء وكالات إنفاذ القانون، تمديد المستوى الأصفر لخطر الإرهاب لمدة أسبوعين آخرين، حتى 8 يونيو".

يشار على أن إحدى القرى في هذه المنطقة المتاخمة لأوكرانيا كانت قد تعرضت يوم 19 مايو لقصف من قبل القوات الأوكرانية ما تسبب في سقوط قتيل والعديد من الجرحى في صفوف المدنيين، كما تعرضت منشآت مدنية فيها إلى محاولات تخريب تسببت إحداها في انهيار قسم من جسر للسكك الحديدية.

المصدر: تاس