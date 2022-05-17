لافروف: ألمانيا مع قدوم شولتس فقدت آخر علامات الاستقلال

صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن ألمانيا بعد وصول حكومة أولاف شولتس للسلطة في برلين، فقدت آخر ما تبقى من علامات الاستقلال.

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وقال رئيس الدبلوماسية الروسية خلال مشاركته في ماراثون "آفاق جديدة" التنويري: "بعد وصول الحكومة الحالية إلى السلطة، فقدت ألمانيا آخر علامات الاستقلال".

وفي هذا السياق، لفت لافروف إلى أنه "بشكل عام، الرئيس ماكرون فقط في الاتحاد الأوروبي، لا يزال يحاول بطريقة ما التحدث عن الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد. أنا متأكد من أنهم لن يُسمحوا له بذلك".

وأشار وزير الخارجية الروسي أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتقارب أكثر فأكثر مع حلف شمال الأطلسي، وهو علاوة على ذلك، لا يخفي هذا الأمر.

المصدر: تاس