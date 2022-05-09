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الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وتدمير مراكز تجمع عسكرية أوكرانية ومحطة رادار أمريكية الصنع

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الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وتدمير مراكز تجمع عسكرية أوكرانية ومحطة رادار أمريكية الصنع
Globallookpress
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قالت الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية، 2 من طراز "ميغ 29" بمنطقة دونيتسك وأخرى من طراز"سو 25" بخاركوف، وتدمير مراكز ومستودعات عسكرية ومحطة رادار أمريكية الصنع.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ 75.

-دمرت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية في الليل موقعين للقيادة الأوكرانية وبطارية أوكرانية من أنظمة إطلاق صواريخ غراد، و18 مركز تجمع عسكري بالقرب من ليسيتشانسك، ومحطة رادار أمريكية الصنع بمنطقة زلزتوي.

- بالقرب من آرتسيز في منطقة أوديسا، تدمير مروحيات أوكرانية باستخدام صواريخ مجنحة من طراز "أونيكس".

- استهدفت المقاتلات الروسية 52 مركز تجمع عسكري بالإضافة إلى مستودع للذخيرة بالقرب من غلوخوف.

- تدمير 4 منشآت أوكرانية من طراز "سميرتش" وقاذفة واحدة من طراز "إس 300" بالقرب من بوغودوخوف.

▪️ أثناء الليل، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 مقاتلات أوكرانية: 2 من طراز "ميغ 29" بمنطقة دونيتسك، وواحدة من طراز "سو 25" بمنطقة خاركوف

- تدمير 3 طائرات بدون طيار أوكرانية، بما في ذلك طائرتان من طراز بيرقدار-TB2، بالقرب من جزيرة زميني.

-في منطقتي إيزيوم وسنيجكوفكا، تم اعتراض ثلاث صواريخ من طراز "سميرتش".

المصدر: RT

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