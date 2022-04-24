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زاخاروفا: موسكو ومينسك تدركان كيفية الرد على العقوبات الغربية

أخبار روسيا

زاخاروفا: موسكو ومينسك تدركان كيفية الرد على العقوبات الغربية
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ومينسك تواجهان العقوبات الغربية منذ سنوات عديدة، وتعرفان كيفية الرد عليها.

وقالت زاخاروفا عبر قناة ONT التلفزيونية البيلاروسية يوم الأحد، ردا على سؤال حول تكثيف الاندماج بين البلدين المتحدين على خلفية العقوبات: "موسكو ومينسك تعيشان تحت العقوبات منذ سنوات عديدة، لذا فنحن نعرف كيفية الرد على ذلك في الوحدة قوة".

وذكرت الدبلوماسية الروسية أن جميع العقوبات الغربية يتم فرضها "تحت شعار التمسك بالمبادئ"، موضحة أن نفس هذه "المبادئ" استخدمت ضد فنزويلا وكوبا ودولا أخرى، لكن هذه "المبادئ" يمكن أن تتغير في ثانية واحدة، وتختفي في الوقت الذي يحتاج فيه القادة الغربيون لحل مشاكلهم الملحة.

وتساءلت زاخاروفا: "من يعرف أفضل من بيلاروسيا ما وراء المبادئ الأمريكية؟"، مشيرة إلى أن "الموقف الأساسي للغرب هو عدم قبول سياسة روسيا".

المصدر: تاس

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