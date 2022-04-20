لحظة تدمير مركز قيادة وحدة المشاة الآلية الأوكرانية بقذائف "كراسنبول" الروسية الموجهة بالليزر

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لحظة تدمير مركز قيادة لوحدة مشاة آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بذخائر "كراسنوبول" دقيقة التوجيه بالليزر.

وجاء في بيان الوزارة: "تم توجيه ضربة بذخائر مدفعية عالية الدقة موجهة بالليزر، كراسنبول، واستهدفت مركز قيادة تم اكتشافه لوحدة مشاة آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتقع في مبنى صناعي. وبضربة دقيقة دمر المقر الرئيسي للوحدة".

المصدر: نوفوستي