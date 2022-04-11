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مدفيديف: روسيا لن تعزل نفسها عن العالم

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مدفيديف: روسيا لن تعزل نفسها عن العالم
Globallookpress Dmitry Medvedev
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف بأن روسيا لن تعزل نفسها عن العالم "انتقاما من الحمقى"، بما في ذلك في المجال الثقافي.

وقال مدفيديف في منشور على "تلغرام"، إن "روسيا لن تعزل نفسها عن العالم انتقاما من الحمقى. ولا يجب توقع أي اكتفاء ذاتي، بما في ذلك في المجال الثقافي".

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وأضاف: "لدينا جدول أعمال حافل مع بلدان رابطة الدول المستقلة و"بريكس" وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. وفي هذه الدول مليارات من الناس العقلانيين الذين يحبوننا ويثمنوننا وينتظروننا".

وأضاف أنه لا يشكك في أن السلطات ستساعد ممثلي المهن الفنية والإبداعية في عدم الانفصال عن المجال الثقافي الدولي.

المصدر: نوفوستي

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