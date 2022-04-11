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كوريا الشمالية تدين تعليق عضوية روسيا من مجلس حقوق الإنسان

أخبار روسيا

كوريا الشمالية تدين تعليق عضوية روسيا من مجلس حقوق الإنسان
Gettyimages.ru
علم كوريا الشمالية
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أعربت بيونغ يانغ عن إدانتها لتعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الخطوة غير المعقولة تقودها واشنطن والغرب اللذان يسعيا لعزل الدول المستقلة والقوى التي تتحداهما.

وقال وزير خارجية كوريا الشمالية لي سونغ جوون، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية إنه "في 7 أبريل، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غربيا بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان".

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وأضاف أن الوزارة "تعتقد أن الولايات المتحدة هي وراء هذا القرار غير المعقول".

وتابع أن واشنطن "تسعى لعزل الدول المستقلة والقوى التي تتحداها على الساحة الدولية من أجل الحفاظ على نظام هيمنة غير شرعي وغير إنساني تحت قيادتها".

المصدر: "تاس"

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