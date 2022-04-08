انهيار منجم في شرق روسيا

انهار جزء من منجم وحوصر فيه شخصان في مقاطعة كيميروفو بشرق روسيا اليوم الجمعة، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في خدمة الطوارئ.

وقال المصدر "وفقا للبيانات الأولية، هناك شخصان عالقان خلف الأنقاض المتكونة نتيجة انهيار صخرة بالمنجم، وتسنى الاتصال بهما"، مضيفا أن العمل جار لإنقاذهما.

وحسب المصدر، فإنه كان هناك 6 عمال في جزء المنجم الذي تعرض للحادث، فيما يبلغ إجمالي العمال الموجودين في المنجم 192 شخصا وهم يواصلون العمل دون أن يكون هناك داع لإجلائهم.

وأكد ممثل الشركة المشغلة للمنجم أن حياة العاملين العالقين في المنجم ليست في خطر ويتم ضخ الأكسجين إلى موقع الحادث بشكل كامل.

المصدر: وكالات