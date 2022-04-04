باتروشيف ووزير الخارجية الجزائري يبحثان قضايا التعاون الثنائي

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قضايا التعاون الثنائي.

وجاء في بيان القسم الإعلامي بمجلس الأمن الروسي أن "نيكولاي باتروشيف ورمطان لعمامرة بحثا قضايا التعاون الثنائي الروسي الجزائري"، ولم يتم إعطاء تفاصيل أخرى.

وأدلى باتروشيف، خلال اللقاء، بعدد من التصريحات حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الوضع هناك أصبح "إحدى النتائج المأساوية لسياسة الولايات المتحدة الدموية وغير المدروسة".

يذكر أن لعمامرة قدم إلى روسيا ضمن وفد مجموعة اتصال جامعة الدول العربية حول أوكرانيا، الذي وصل موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

المصدر: "سبوتنيك"