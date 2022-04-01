روسيا تسجل 342 وفاة ونحو 19 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لليوم الثاني على التوالي، تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى عتبة الـ19 ألفا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 19164 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 19277 إصابة في اليوم السابق)، بما في ذلك 3754 مصابا نقلوا إلى المستشفى.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا خلال اليوم الأخير في البلاد بواقع 342 حالة وفاة جديدة (مقابل 345 وفاة أمس)، بينما تماثل 45998 مريضا للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 17 مليونا و862089 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 369064 حالة وفاة، و16 مليونا و884785 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 89 مليون شخص في البلاد حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، وأكمل أكثر من 85.3 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ49.7%.

المصدر: RT