حجب قناة "يورونيوز" على الأراضي الروسية

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات (روس كوم نادزور) عن حجب مواد قناة "يورونيوز" على أراضي روسيا لنشرها "معلومات كاذبة" عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه "بناء على طلب النيابة العامة، قامت "روس كوم نادزور" بالحد من إمكانية الاطلاع على مواد "يورونيوز" على الأراضي الروسية".

وأضافت أن "الوسيلة الإعلامية كانت تنشر بشكل متكرر معلومات ذات أهمية اجتماعية غير موثوق بها عن العملية العسكرية الخاصة التي تخوضها القوات المسلحة الروسية، وكذلك معلومات تتضمن دعوات للمواطنين للمشاركة في الفعاليات التي تجري خرقا للقواعد القائمة على أراضي روسيا الاتحادية".

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وحجبت الهيئة موقع قناة "يورونيوز" بناء على القانون الفدرالي حول المعلومات والتقنية المعلوماتية، اعتبارا من 21 مارس الجاري.

وبث القناة غير متاح بالشبكات التلفزيونية العاملة في روسيا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في وقت سابق قانونا يفرض المسؤولية الجنائية عن "نشر معلومات كاذبة عن عمل القوات المسلحة لروسيا الاتحادية"، وذلك في أعقاب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.

المصدر: "تاس"