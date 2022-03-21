 
مباشر

الدفاع الروسية ترد على تصريحات كييف عن "اعتماد الجيش الروسي على الصواريخ المجنحة"

أخبار روسيا

الدفاع الروسية ترد على تصريحات كييف عن
Sputnik وزارة الدفاع الروسية
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/snba

رد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف على تصريحات كييف التي قالت إن الجيش الروسي يعتمد في عملياته في أوكرانيا على الصواريخ المجنحة.

إقرأ المزيد
الدفـاع الروسيـة تكشف لأول مـرة عـن استخـدام كينجال الفرط الصوتية ضد مواقع عسكرية أوكرانية
الدفـاع الروسيـة تكشف لأول مـرة عـن استخـدام كينجال الفرط الصوتية ضد مواقع عسكرية أوكرانية

وعلق كوناشينكوف خلال إيجاز صحفي اليوم الاثنين، على تصريحات ميخائيل بودولياك، مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، بهذا الشأن قائلا: "أود أن أشدد على أن العملية العسكرية الخاصة ينفذها جيش مهني، بما في ذلك باستخدام الصواريخ المجنحة".

وأشار إلى أن هذا النوع من السلاح يستخدم "بأكبر قدر من الفعالية" لتوجيه "ضربات عالية الدقة إلى عناصر البنية التحتية العسكرية (الأوكرانية) وليس إلى منشآت مدنية".

وقال المتحدث إن المنشآت المدنية مستهدفة من قبل "القوميين وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية أنفسهم"، موضحا أن هناك شهادات كثيرة تؤكد ذلك.

وأضاف المتحدث أن الجيش الروسي يستخدم في عمليته أيضا السلاح فرط الصوتي، بما في ذلك صواريخ "كينجال"، التي استخدمت مؤخرا لتدمير مستودعات القنابل الجوية والرؤوس القتالية لصواريخ "توتشكا - أو" في غرب أوكرانيا، ومخازن كبيرة للوقود في جنوب البلاد.

إقرأ المزيد
وزارة الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لضربة بأسلحة دقيقة على منظومات صاروخية أوكرانية قرب كييف
وزارة الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لضربة بأسلحة دقيقة على منظومات صاروخية أوكرانية قرب كييف

وأشار إلى أن إطلاق صواريخ "كينجال" جرى على مسافة تزيد عن ألف كم من الأهداف المذكورة.

وتابع أن استخدام الصواريخ فرط الصوتية أكد فعالية هذا النوع من السلاح في تدمير المنشآت الخاصة المحصنة للعدو وأن توجيه ضربات باستخدامها إلى المنشآت العسكرية الأوكرانية سيستمر.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا