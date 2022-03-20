الجيش الروسي يوزع أكثر من 75 طنا من المساعدات الإنسانية في خيرسون (فيديو)

سلمت وحدات من الجيش الروسي أكثر من 75 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان مدينة خيرسون (أوكرانيا) والمناطق المجاورة، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: "قام عسكريون روس بتسليم وإيصال مساعدات إنسانية تجاوز حجمها الإجمالي 75 طنا إلى سكان خيرسون والمناطق المجاورة".

وتضمنت المساعدات الإنسانية طرودا غذائية، بما في ذلك المنتجات الأساسية، كالحبوب والمعكرونة والسكر والأغذية المعلبة والبطاطس والفواكه وغيرها.

ولفت البيان إلى الصعوبة التي يواجهها معظم سكان المنطقة في شراء مواد غذائية، نظرا لأن الحكومة الأوكرانية وأرباب العمل قد توقفوا عن دفع الرواتب والمزايا الاجتماعية.

وأضافت الوزارة، أنه وفقا للظروف الحالية (المعيشية الصعبة) فإن عددا كبيرا من سكان خيرسون والمنطقة يأتون يوميا إلى أماكن تقديم المساعدات الإنسانية من روسيا.

المصدر: نوفوستي