كييف تدعو الصين إلى "إدانة روسيا"

دعت الرئاسة الأوكرانية الصين إلى الانضمام إلى الدول الغربية في إدانة روسيا، غداة تحذير واشنطن لبكين من عواقب في حال دعمت موسكو في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

وكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك في تغريدة "يمكن أن تكون الصين عنصرا مهما في نظام الأمن العالمي إذا اتخذت القرار الصائب، أي دعم حلف الدول المتحضرة وإدانة الهمجية الروسية".

وكان البيت الأبيض أفاد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة هاتفية بوجود "عواقب وتداعيات" على الصين في حال تقديمها دعما ماديا لروسيا.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق أن مفتاح حل الأزمة الأوكرانية في أيدي الولايات المتحدة والناتو، آملة في أن تقف واشنطن حقا بجانب السلام والعدل في معظم الدول النامية بالعالم.

المصدر: وكالات