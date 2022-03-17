روسيا تسجل 561 وفاة ونحو 35 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت السلطات الصحية الروسية أنها سجلت خلال اليوم الأخير قرابة 35 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا اليوم الخميس أنها رصدت خلال آخر 24 ساعة 34819 إصابة جديدة بالعدوى.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في البلاد بواقع 561 حالة وفاة.

وإجمالا سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة 17 مليونا و484257 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 363039 حالة وفاة.

المصدر: "تاس"