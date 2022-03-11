"يوتيوب" يحظر قناة RT حول العالم

حظر موقع "يوتيوب" يوم الجمعة قناة RT بشكل فوري في جيمع أنحاء العالم.

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وفي وقت سابق، أعلن موقع "يوتيوب" حظر قنوات الإعلام الروسية الممولة من الحكومة بشكل فوري في جيمع أنحاء العالم.

وجاء في البيان: "نحن الآن نحظر قنوات "يوتيوب" المرتبطة بوسائل الإعلام الحكومية الروسية في جميع أنحاء العالم"، وأكد أن "التغيير يدخل حيز التنفيذ على الفور".

وبحسب بيان "يوتيوب" الذي نُشر على موقع "تويتر"، فإن سبب القرار هو "المبادئ الإرشادية" التي تمنع "التقليل من أهمية" "الأحداث العنيفة" الموثقة.

وأضاف البيان: "نقوم الآن بإزالة الفيديوهات المرتبطة بالغزو الروسي على أوكرانيا، والتي تنتهك سياستنا".

المصدر: RT + وكالات