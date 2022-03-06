قديروف يحذر زيلينسكي من مصير رئيس جورجيا السابق

حذر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من مواجهة مصير رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي القابع في السجن.

وكتب قديروف في تصريح على قناته عبر "تيليغرام": "زيلينسكي إذا ذهبت إلى بولندا، سوف تواجه مصير ساكاشفيلي، الذي عاد في النهاية إلى وطنه ليقبع في السجن. إذا كنت تثق بروسيا ومستعدا للحوار، فأنا مستعد لتسهيل الطريق وبشكل شخصي أطلب من رئيس روسيا (فلاديمير بوتين)... حتى يمنحك حق اللجوء وتحفظ ماء وجهك".

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وأضاف: "كل هذا سيكون ممكنا إذا استمعت إلي الآن واستخدمت فرصتك الوحيدة.. لا مكان تفرّ إليه".

يذكر أن ساكاشفيلي كان قد اعتقل في جورجيا في الأول من أكتوبر الماضي.

كما أدين في وقت في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني، وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي، وتبديد المال العام.

المصدر: "سبوتنيك"