 
مباشر

قديروف يحذر زيلينسكي من مصير رئيس جورجيا السابق

أخبار روسيا

قديروف يحذر زيلينسكي من مصير رئيس جورجيا السابق
Globallookpress
رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjip

حذر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من مواجهة مصير رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي القابع في السجن.

وكتب قديروف في تصريح على قناته عبر "تيليغرام": "زيلينسكي إذا ذهبت إلى بولندا، سوف تواجه مصير ساكاشفيلي، الذي عاد في النهاية إلى وطنه ليقبع في السجن. إذا كنت تثق بروسيا ومستعدا للحوار، فأنا مستعد لتسهيل الطريق وبشكل شخصي أطلب من رئيس روسيا (فلاديمير بوتين)... حتى يمنحك حق اللجوء وتحفظ ماء وجهك".

إقرأ المزيد
مسؤولة جورجية: أغمي على سآكاشفيلي بعد إبلاغه بنقله من المستشفى إلى السجن
مسؤولة جورجية: أغمي على سآكاشفيلي بعد إبلاغه بنقله من المستشفى إلى السجن

وأضاف: "كل هذا سيكون ممكنا إذا استمعت إلي الآن واستخدمت فرصتك الوحيدة.. لا مكان تفرّ إليه".

يذكر أن ساكاشفيلي كان قد اعتقل في جورجيا في الأول من أكتوبر الماضي.

كما أدين في وقت في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني، وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي، وتبديد المال العام.

 

المصدر: "سبوتنيك"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا