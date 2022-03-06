موسكو: الخطاب الأمريكي المعادي لروسيا يشكل خطرا على الأمن الدولي

قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن الخطاب المعادي في الولايات المتحدة ضد روسيا وصل إلى حد العبث، وإن الشعارات التي تسمع في واشنطن أصبحت خطرة للغاية على الأمن الدولي.

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وأضاف السفير: "الخطاب المعادي لروسيا في الولايات المتحدة وصل إلى حد السخافة. الشعور هو أن السياسيين المحليين لا يدركون بالكامل تصريحاتهم. الشعارات التي تسمع في واشنطن أصبحت أكثر فأكثر غير مسؤولة، واستفزازية".

من جانب آخر لفت أنتونوف بأنه "مستعد للقاء أي سياسي أمريكي، بما في ذلك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس، لبحث سبل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي".

المصدر: نوفوستي