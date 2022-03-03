ناريشكين: الوضع المحايد لأوكرانيا ضروري لصد الهجمات من الغرب

قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، إن الوضع المحايد لأوكرانيا أمر مهم جدا بالنسبة لروسيا، فهو "حاجز ضروري لصد الهجمات من الغرب".

وجاء في بيان للمكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية أن ناريشكين أكد أن السياسيين الغربيين يسمون ما يحدث "حربا باردة جديدة"، غير أنه بالنسبة لروسيا هذه الحرب "ساخنة" بالفعل.

وشدد ناريشكين على أن الغرب "لا يحاول فقط إحاطة روسيا بستار حديدي جديد، فنحن نتحدث عن محاولات لتدمير الاتحاد الروسي".

وأضاف أن واشنطن وحلفاءها "يحاولون فرض حصار اقتصادي وإعلامي على روسيا، فهم لا يملكون الشجاعة لفتح المواجهة"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة "ترغب في أن تتورط روسيا بعمليتها في أوكرانيا، ولكن هذا لن يحدث".

المصدر: RT