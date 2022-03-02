الوفد الأوكراني: جولة المفاوضات المقبلة مع روسيا ستعقد في مكان آخر
Globallookpress
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أعلن ممثل أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا ديفيد أراخاميا أن "الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت ستعقد في بيلوفيشسكايا بوشا البيلاروسية، ستلتئم في مكان آخر".
وقال أراخاميا في منشور على "فيسبوك": "الأنباء حول عقد المحادثات في بيلوفيشسكايا بوشا ليست صحيحة، سيتم إجراء مفاوضات لكن في مكان آخر، وكل التفاصيل سنعلن عنها لاحقا".
ووصل الوفد الروسي إلى بيلوفيشسكايا بوشا حيث ستعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين البلدين، كما كان مقررا لها.
المصدر: "تاس"