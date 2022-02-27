"ميتا" تحجب عدة صفحات إعلامية روسية في أوكرانيا وتؤكد أنها لن توقف "فيسبوك" و"إنستغرام" في روسيا

حجبت شركة "ميتا" العديد من صفحات وسائل الإعلام الروسية على منصاتها في أوكرانيا، فيما أعلنت أن لا نية لها لتعليق عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" في روسيا.

وقال نائب رئيس الشركة نيك كليغ في تغريدة عبر "تويتر" إن "نحن على اتصال بالسلطات الأوكرانية، وبناء على طلبهم قيدنا الوصول إلى بعض الحسابات في أوكرانيا، بما في ذلك الحسابات الخاصة بوسائل الإعلام الحكومية الروسية".

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وأضاف: "ندرس الطلبات المقدمة من السلطات الأخرى لتقييد وسائل الإعلام الحكومية الروسية".

وفي تغريدة أخرى، أشار كليغ إلى أن "أوكرانيا اقترحت تعطيل الوصول إلى Facebook و Instagram في روسيا"، مشيرا إلى أن "الناس في روسيا يستخدمون هذه المنصات لتنظيم الاحتجاجات ضد الحرب ومصدر للمعلومات المستقلة".

وتابع أن "السلطات الروسية تختنق منصاتنا لمنع هذا الأمر، ونعتقد أن توقيف عمل خدماتنا سيؤدي إلى إسكات قناة أخرى في هذا الوقت الحرج".

المصدر: "تاس"