مجموعة السبع تتعهد بتطبيق مزيد من العقوبات ضد مصارف ونخب ومسؤولين روس

تعهدت مجموعة السبع الكبار في بيان، اليوم الأحد، بتطبيق مزيد من العقوبات ضد المسؤولين الروس والنخب المقربة من الحكومة الروسية وعائلاتهم.

كما أعلنت المجموعة تشكيل فريق عمل عبر الأطلسي هذا الأسبوع لضمان تنفيذ العقوبات المالية، مؤكدة التزامها باستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية.

وشملت العقوبات التي تعتزم المجموعة إقرارها أيضا الحد من إمكانية حصول الروس على "جوازات سفر ذهبية".

ودانت المجموعة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واعتبرتها "اعتداء على القواعد والمعايير الدولية الأساسية".

المصدر: وكالة "سبوتنيك"