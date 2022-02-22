جمهورية لوغانسك تعلن إصابة خط أنابيب غاز بأضرار نتيجة القصف الأوكراني

أعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية لوغانسك، اليوم الثلاثاء، أن القصف الأوكراني لأراضي البلاد، يوم أمس، تسبب بوقوع أضرار في خط أنابيب الغاز الذي يمر بأراضي الجمهورية.

وجاء في بيان وزارة الطوارئ: "في الساعة 20 .00 من يوم أمس 21 فبراير، ونتيجة للقصف الأكراني أصيب خط أنابيب الغاز ذو الضغط المنخفض بقطر 32 ملم بأضرار".

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إلى ذلك، اكد مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، أمس الثلاثاء، أن حوالي 60 ألف شخص فروا من دونباس إلى داخل روسيا بسبب القصف الأوكراني، وروسيا تؤمن لهم السكن والماء والطعام.

وأكد نيبينزيا أن أوكرانيا كانت تسعى لتدمير اتفاق مينسك وواصلت قصف المدنيين، وأن كييف رفضت الحوار مع ممثلي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وأشار إلى أن "الوضع في شرق أوكرانيا تفاقم، وشهدنا في الأسبوع الماضي قصفا للمناطق السكنية ومحاولات لتدمير البنية التحتية في لوغانسك ودونيتسك".

هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك