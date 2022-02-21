شولتس يبحث ملف أوكرانيا بشكل عاجل مع "أقرب الشركاء" بعد اتصاله ببوتين

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن المستشار الألماني أولاف شولتس يبحث ملف أوكرانيا بشكل عاجل مع "أقرب الشركاء" بعد اتصال أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت الوكالة عن شولتس قوله إن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك سيمثل "انتهاكا أحادي الجانب" لاتفاقات السلام.

وكان الكرملين أعلن في بيان أصدره مساء الاثنين، أن بوتين أجرى مكالمتين هاتفيتين مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشولتس، حيث أبلغهما بنتائج الاجتماع الموسع لمجلس الأمن الروسي الذي استعرض الأوضاع الحالية حول دونباس في سياق قرار مجلس الدوما الروسي الخاص بمسألة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأشار إلى أن بوتين تلقى كذلك اليوم طلبا من رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، للاعتراف بسيادتهما "في ظل العدوان العسكري للسلطات الأوكرانية وعمليات القصف المكثفة لأراضي دونباس، الأمر الذي يؤدي إلى معاناة السكان المدنيين".

وتابع أنه "علما بهذه الأمور، فإن الرئيس الروسي ذكر أنه ينوي أن يوقع في أقرب وقت على مرسوم مناسب" للاعتراف باستقلال الجمهوريتين.

ولفت الكرملين إلى أن "الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني أعربا عن خيبة أملهما من هذه التطورات، لكنهما أكدا الاستعداد للاستمرار في الاتصالات".

المصدر: "أ ف ب" + RT