بلينكن: كل ما نراه يشير إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا بات وشيكا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن كل ما تراه واشنطن يشير إلى أن "الغزو" الروسي لأوكرانيا بات وشيكا، وهي المزاعم التي نفتها موسكو مرارا.

وأوضح بلينكن في حديث مع شبكة "سي إن إن" أن الوضع في دونباس بشرق أوكرانيا "يثبت دقة توقعات الولايات المتحدة" حول استعداد روسيا "لغزو" أوكرانيا.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال مصممة على بذل كل جهد دبلوماسي ممكن لمنع روسيا من "غزو" أوكرانيا.

وأشار الوزير إلى أن واشنطن لا تعتزم حاليا فرض عقوبات وقائية ضد روسيا "من أجل الحفاظ على التأثير الرادع".

وتدعي كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت موسكو مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: RT + وكالات