أقاليم روسية تعلن استعدادها لاستقبال اللاجئين من دونباس

أعلن عدد من الأقاليم الروسية الاستعداد لاستقبال اللاجئين من مناطق دونباس بشرق أوكرانيا على إثر إعلان دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" إجلاء المدنيين من أراضيها وسط التصعيد العسكري.

ومع وصول الحافلات الأولى إلى مقاطعة روستوف الروسية، المتاخمة لدونباس، أعلن مسؤول في حكومة المقاطعة، أن السلطات المحلية قررت إعلان "حالة التأهب" اعتبارا من الجمعة لاستقبال اللاجئين.

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وبتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرسل إلى مقاطعة روستوف فريق عمل برئاسة القائم بأعمال وزير الطوارئ ألكسندر تشوبريان لتنظيم استقبال اللاجئين.

كما توجه إلى المنطقة خبراء وزارة الصحة ومديرة الهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك (روس بوتريب نادزور) آنا بوبوفا التي ستتولى الإشراف على الإجراءات لمحاربة وباء فيروس كورونا.

وأشار مسؤول في حكومة مقاطعة روستوف إلى أنه يتم نشر مراكز لاستقبال اللاجئين، تتسع لنحو 10 آلاف شخص.

وقالت السلطات المحلية أيضا إن 3 مخيمات صيفية للأطفال على أراضي المقاطعة ستستقبل ما يصل إلى 1.5 ألف طفل سيتم إجلاؤهم من دونباس.

وأعلنت أقاليم روسية أخرى عن استعدادها لاستقبال اللاجئين من دونباس.

فقد أعلنت مقاطعة تشيليابينسك عن استعدادها لاستقبال نحو 600 شخص. وأكدت كذلك مقاطعات بينزا وكالوغا وأرخانغيلسك ومورمانسك استعدادها لاستقبال اللاجئين.

كما صرح منسق لجنة التكامل "روسيا – دونباس" في جمهورية القرم الروسية أندريه كوزينكو عن إمكانية استقال اللاجئين في الجمهورية في حال الضرورة.

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وسترسل مقاطعة نيجني نوفغورود مساعدات إنسانية إلى اللاجئين يوم السبت 19 فبراير، حيث قد تم جمع أكثر من 40 طنا من المساعدات الغذائية والمستلزمات الأساسية.

ومن خارج روسيا، قالت سلطات عاصمة أبخازيا سوخوم إنها مستعدة لاستقبال سكان دونيتسك ولوغانسك في ظل احتدام الأوضاع في منطقة دونباس. وقد اتصل المسؤولون في بلدية سوخوم بإدارات دونيتسك ولوغانسك بهذا الشأن.

من جهتها، دعت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، وزيرة شؤون "إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا" كما تسميها كييف رسميا، إيرينا فيريشوك، دعت سكان دونباس للتوجه إلى الأراضي تحت سيطرة السلطات الأوكرانية.

وفي وقت سابق أعلنت "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من طرف واحد بشرق أوكرانيا، أنه من المتوقع إجلاء نحو 700 ألف مدني إلى روسيا، وقبل كل شيء النساء والأطفال والمسنين.

المصدر: وكالات